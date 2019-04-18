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Білорусь обмежила експорт
бензину і дизелю через...

Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:41

Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через...

Пропонуємо до обговорення:
Білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.

Дивися повний текст Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через проблеми із нафтою.
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