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Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 кві, 2019 13:41
Пропонуємо до обговорення:
Білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.
Дивися повний текст Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через проблеми із нафтою
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Додано: Пон 22 кві, 2019 13:41
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Додано: Пон 22 кві, 2019 14:11
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