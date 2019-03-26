|
|
|
АМКУ закрив справу проти Київстару, Vodafone і lifecell
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2019 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет закрив справу проти трьох мобільних операторів - "Київстар", Vodafone Україна та lifecell, порушену за фактами недобросовісної реклами.
Дивися повний текст АМКУ закрив справу проти Київстару, Vodafone і lifecell
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88506
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 22 кві, 2019 13:58
28 дней в месяце ни о чем не говорит? Или у нас февраль целый год?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2020
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 356 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|