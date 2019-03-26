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АМКУ закрив справу проти
Київстару, Vodafone і lifecell

АМКУ закрив справу проти Київстару, Vodafone і lifecell
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:57

АМКУ закрив справу проти Київстару, Vodafone і lifecell

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет закрив справу проти трьох мобільних операторів - "Київстар", Vodafone Україна та lifecell, порушену за фактами недобросовісної реклами.

Дивися повний текст АМКУ закрив справу проти Київстару, Vodafone і lifecell.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 13:58

28 дней в месяце ни о чем не говорит? Или у нас февраль целый год?
p_a_l
 
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