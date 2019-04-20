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Омелян розповів про вплив
Коломойського на авіаційну...

Омелян розповів про вплив Коломойського на авіаційну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:16

Омелян розповів про вплив Коломойського на авіаційну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Дивися повний текст Омелян розповів про вплив Коломойського на авіаційну галузь після виборів.
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