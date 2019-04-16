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Україна посилила контроль
якості нафти, що надходить з РФ

Україна посилила контроль якості нафти, що надходить з РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 16:20

Україна посилила контроль якості нафти, що надходить з РФ

Пропонуємо до обговорення:
Слідом за Білоруссю, Україна перевірятиме російську нафту більш ретельно після появи інформації про її погану якість.

Дивися повний текст Україна посилила контроль якості нафти, що надходить з РФ.
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