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«Нова пошта» розмістила
облігації на 300 млн грн

«Нова пошта» розмістила облігації на 300 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 17:46

«Нова пошта» розмістила облігації на 300 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
"Нова пошта" завершила розміщення облігацій серії А на 300 млн грн.

Дивися повний текст «Нова пошта» розмістила облігації на 300 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 17:46

Молодці НП!
агов, стара пошта, де ви??
:)
greenozon
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