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Курс гривні, інфляція, ВВП: прогнози Morgan Stanley
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 кві, 2019 20:32
Пропонуємо до обговорення:
Зростання ВВП України в 2019 році сповільниться з 3,3% в минулому році до 2,7% в цьому і 2,6% - в наступному при зниженні курсу до 30,5 грн/$1 до кінця 2019 року і 31,5 грн/$1 - до кінця 2020 року.
Дивися повний текст Курс гривні, інфляція, ВВП: прогнози Morgan Stanley
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Додано: Пон 22 кві, 2019 20:32
30,5грн к концу года? зачем так топить, уж лучше около 28грн...
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otg
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