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Пенсійний фонд вирахував середню
зарплату за лютий для...

Пенсійний фонд вирахував середню зарплату за лютий для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 20:46

Пенсійний фонд вирахував середню зарплату за лютий для...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії за лютий 2019 року.

Дивися повний текст Пенсійний фонд вирахував середню зарплату за лютий для виплати пенсій.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 20:46

Більшості людей не вистачає коштів на лікування і на їжу, а 10% людей не знають куди подіти лишні гроші. Про проблеми переважної більшісті інвалідів і пенсіонерів можновладці взагалі не турбуються, і покинули їх напризволяще – нехай виживають як можуть. В 2014р. пенсія була біля 100 долларів, тепер лише 50 долларів. Знедолені люди вимушені стояти перед вибом: на мізерну пенсію купити ліки чи їжу. В той же час де-хто в Україні отримує пенсію 2148 долларів, що в 43 рази більше, ніж отримують більшість пенсіонерів України. У Швеції, наприклад, максимальна і мінімальна пенсії між собою різняться лише в 6 раз, крім того, їхнім пенсіонерам безкоштовно надаються медичне обслуговування і медикаменти.
menw
 
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