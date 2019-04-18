Про це повідомив заступник голови уряду РФ з питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов, пише DW.
Дивися повний текст Росія орендує сирійський порт на 49 років.
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Додано: Пон 22 кві, 2019 21:32
Росія орендує сирійський порт на 49 років
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Дивися повний текст Росія орендує сирійський порт на 49 років.
Додано: Пон 22 кві, 2019 21:32
Я би на місці Сирії призадумався. В нас Росія теж донедавна орендувала один порт...
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