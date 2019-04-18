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Росія орендує сирійський
порт на 49 років

Росія орендує сирійський порт на 49 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 21:32

Росія орендує сирійський порт на 49 років

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови уряду РФ з питань оборонно-промислового комплексу Юрій Борисов, пише DW.

Дивися повний текст Росія орендує сирійський порт на 49 років.
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Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 21:32

Я би на місці Сирії призадумався. В нас Росія теж донедавна орендувала один порт...
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