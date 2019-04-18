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У Зеленського відповіли на
вимогу знизити тарифи на...

У Зеленського відповіли на вимогу знизити тарифи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 23:12

У Зеленського відповіли на вимогу знизити тарифи на...

Пропонуємо до обговорення:
Представник команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Олександр Данилюк каже, що на посаді голови держави Зеленський буде піднімати питання обґрунтованості ціни на газ перед урядом.

Дивися повний текст У Зеленського відповіли на вимогу знизити тарифи на комуналку.
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