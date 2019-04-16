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Омелян передумав обмежувати
термін використання літаків...

Омелян передумав обмежувати термін використання літаків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:24

Омелян передумав обмежувати термін використання літаків...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури відмовилося від планів щодо обмеження терміну використання літаків в Україні до 20 років.

Дивися повний текст Омелян передумав обмежувати термін використання літаків в Україні до 20 років.
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:24

Это правильно. Хотя пока самолет не упадет и люди не погибнут, всем это кажется не особо важно. Вопрос, что делать с Моторсич, что одно старье, но модифицированное.
ssnet
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