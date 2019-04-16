Міністерство інфраструктури відмовилося від планів щодо обмеження терміну використання літаків в Україні до 20 років.
Дивися повний текст Омелян передумав обмежувати термін використання літаків в Україні до 20 років.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 кві, 2019 10:24
Омелян передумав обмежувати термін використання літаків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян передумав обмежувати термін використання літаків в Україні до 20 років.
Додано: Вів 23 кві, 2019 10:24
Это правильно. Хотя пока самолет не упадет и люди не погибнут, всем это кажется не особо важно. Вопрос, что делать с Моторсич, что одно старье, но модифицированное.
|