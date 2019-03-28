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Tesla показала надшвидке
прискорення суперкара Roadster...

Tesla показала надшвидке прискорення суперкара Roadster...
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:45

Tesla показала надшвидке прискорення суперкара Roadster...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla Motors опублікувала у своєму Twitter відео, в якому показано стрімкий розгін електричного суперкара Roadster нового покоління.

Дивися повний текст Tesla показала надшвидке прискорення суперкара Roadster (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 10:45

ну и где на видео "с места"? авто уже выезжает из-за поворота имея приличную скорость.
RomanTik
 
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