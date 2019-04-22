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У Зеленського розповіли,
як боротимуться з корупцією

У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:39

Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією

  freeze написав:Откуда 25 процентов, правильное округление 24 процента, и тут порохоботы пытаются обдурить.

А почему не 30%? Зебиолоиды на местах фальсифицировали результаты выборов, хотя, как мы видим, в этом небыло смысла.
  Ratatui написав:Там даже и до 24 не дотягивает. А если отмести психбольницы, тюрьмы и так далее, то думаю и к 15 опять откатится.

Как раз там за Порошенко меньшинство, что не удивительно.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:44

Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією

Amid написав:
  freeze написав:Откуда 25 процентов, правильное округление 24 процента, и тут порохоботы пытаются обдурить.

А почему не 30%? Зебиолоиды на местах фальсифицировали результаты выборов, хотя, как мы видим, в этом небыло смысла.


Математике не обучены?
Порохобилоиды пытаются даже полпроцента приписать.
Привычка воровать?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 14:56

Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією

  freeze написав:Математике не обучены?
Порохобилоиды пытаются даже полпроцента приписать.
Привычка воровать?

Это не такая страшно, как зебильная привычка жрать гoвнo из телевизора (и не только).
Amid
 
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