А почему не 30%? Зебиолоиды на местах фальсифицировали результаты выборов, хотя, как мы видим, в этом небыло смысла.
Как раз там за Порошенко меньшинство, что не удивительно.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 14:39
Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
А почему не 30%? Зебиолоиды на местах фальсифицировали результаты выборов, хотя, как мы видим, в этом небыло смысла.
Как раз там за Порошенко меньшинство, что не удивительно.
Додано: Нед 28 кві, 2019 14:44
Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
Математике не обучены?
Порохобилоиды пытаются даже полпроцента приписать.
Привычка воровать?
Додано: Нед 28 кві, 2019 14:56
Re: У Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією
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