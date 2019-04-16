Доходи Пенсійного фонду України у I кварталі 2019 року.
Дивися повний текст Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх доходів (інфографіка).
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Додано: Вів 23 кві, 2019 11:38
Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх...
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Дивися повний текст Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх доходів (інфографіка).
Додано: Вів 23 кві, 2019 11:39
Пенсійний фонд майже наполовину фінансується з бюджету. Про яке зростання пенсій можна говорити?
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