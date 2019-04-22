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Для скасування літнього часу
Мінекономрозвитку очікує...

Для скасування літнього часу Мінекономрозвитку очікує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 12:59

Для скасування літнього часу Мінекономрозвитку очікує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Мінекономрозвитку України.

Дивися повний текст Для скасування літнього часу Мінекономрозвитку очікує остаточного рішення ЄС.
R2
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