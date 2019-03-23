В останні кілька днів Microsoft додає все більше антивірусних сканерів в свій список «відомих проблем».
Дивися повний текст Оновлення Windows зламало всі антивіруси.
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Додано: Вів 23 кві, 2019 13:30
Оновлення Windows зламало всі антивіруси
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оновлення Windows зламало всі антивіруси.
Додано: Вів 23 кві, 2019 13:30
"Обновление Windows сломало все антивирусы"
и
"На момент в списке находится уже антивирусное программное обеспечение от Sophos, Avira, ArcaBit, Avast, а теперь и McAfee"
- два разных утверждения, противоречащих друг другу.
К тому же "работают нормально ровно до момента, пока не будет предпринята попытка войти в систему" это бред, поскольку до входа пользователя ничего не работает кроме системных служб.
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