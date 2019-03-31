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План надходжень до держбюджету не виконано на 11%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 кві, 2019 13:43
Пропонуємо до обговорення:
Збереження наявних економічних тенденцій створює додаткові ризики виконання доходів держбюджету.
Дивися повний текст План надходжень до держбюджету не виконано на 11%
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Додано: Вів 23 кві, 2019 13:43
Вони пішли своїм шляхом.
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