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План надходжень до держбюджету
не виконано на 11%

План надходжень до держбюджету не виконано на 11%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 13:43

План надходжень до держбюджету не виконано на 11%

Пропонуємо до обговорення:
Збереження наявних економічних тенденцій створює додаткові ризики виконання доходів держбюджету.

Дивися повний текст План надходжень до держбюджету не виконано на 11%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 13:43

Вони пішли своїм шляхом.
igorbuda52
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