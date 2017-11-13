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Пенсії українських суддів в 15
разів вищі за пенсії за віком

Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 13:46

Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком

Пропонуємо до обговорення:
У першому кварталі середня пенсія судді зросла на 54%, а пенсії за віком на 11,1%.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 13:47

Найсумніше, що ця "елітна" категорія найбільше винна в ганебному становищі рядових пенсіонерів.
Хоча б тому, що лише вони можуть садити злодіїв і корупціонерів.
igorbuda52
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