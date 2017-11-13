У першому кварталі середня пенсія судді зросла на 54%, а пенсії за віком на 11,1%.
Дивися повний текст Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком.
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Додано: Вів 23 кві, 2019 13:46
Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком
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Дивися повний текст Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком.
Додано: Вів 23 кві, 2019 13:47
Найсумніше, що ця "елітна" категорія найбільше винна в ганебному становищі рядових пенсіонерів.
Хоча б тому, що лише вони можуть садити злодіїв і корупціонерів.
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