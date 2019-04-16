Пенсії українських суддів в 15 разів вищі за пенсії за віком

Додано: Суб 27 кві, 2019 17:20

Понятное дело - у нас вся правовая система существует в их интересах. В 1990-м у 95+ процентов граждан слово "суд" ассоциировалось только с уголовщиной, ну разве что еще с разводом. Все остальные вопросы обыденной жизни решались без необходимости обращения в суд - потому как большинство механизмов обеспечения правопорядка работали более-менее качественно. Вместо этого к настоящему времени у нас сложилось "правовое" государство, в котором защитить свои права можно (и то как правило в теории) только посредством привлечения массы шакалов, простите, юристов, - и то, о качестве как юристов и судебных решений, так и их исполнения только ленивые не говорят. У нас правоохранительная система существует сама ради себя, и ограничение максимального размера пенсий у судей, некогда установленное каким-то премьером (Кроликом, кажется), было тут же снято - по решению суда, естественно, потому что не будет же будущий пенсионер себя заранее в чем-то ограничивать. Т. е. человек, потерявший на войне руки-ноги в ходе защиты этих самых высокодостойных пенсионеров, априори не будет получать больше, чем сказал Кролик, а бывшие судьи - будут. Зачем тогда удивляться, что им отпиливают головы, а в силу общей слабости государства - то ли еще будет. Если русские будут рваться вперед значительными силами, и станет понятно, что это конец, судей (бывших тоже) до прихода русских будут вырезать на корню, насилуя дочерей у них на глазах. Если в революции 17-го досталось прежде всего офицерам, то теперь пострадают как раз эти многоуважаемые пенсионеры