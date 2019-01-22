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H&M вирішив відкрити магазин секонд-хенду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 кві, 2019 13:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Retail Detail.
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Додано: Вів 23 кві, 2019 13:48
Секондов и так хватает. Я не думаю, что они выдержат конкуренцию.
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