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H&M вирішив відкрити
магазин секонд-хенду

H&M вирішив відкрити магазин секонд-хенду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 13:48

H&M вирішив відкрити магазин секонд-хенду

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Retail Detail.

Дивися повний текст H&M вирішив відкрити магазин секонд-хенду.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 13:48

Секондов и так хватает. Я не думаю, что они выдержат конкуренцию.
hxbbgaf
 
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