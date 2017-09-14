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Заборона експорту нафтопродуктів
з Росії: Білорусь може...

Заборона експорту нафтопродуктів з Росії: Білорусь може...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 16:35

Заборона експорту нафтопродуктів з Росії: Білорусь може...

Пропонуємо до обговорення:
У Мінську говорять про можливість збільшення обсягів постачання темних нафтопродуктів в Україну на тлі російських санкцій

Дивися повний текст Заборона експорту нафтопродуктів з Росії: Білорусь може частково замістити постачання.
R2
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