«Бориспільським експресом», який сполучає Центральний вокзал Києва з міжнародним аеропортом «Бориспіль» 22 квітня скористались рекордні 2504 пасажирів.
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Додано: Вів 23 кві, 2019 20:09
«Бориспільським експресом» скористалась рекордна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Бориспільським експресом» скористалась рекордна кількість пасажирів.
Додано: Вів 23 кві, 2019 20:10
"В общем в среднем за сутки экспресс перевозит около 2000 пассажиров"
простая математика:
2000*365=730 тыс. пассажиров в год.(а басни рассказывали о 3 миллионах.)
730*80 грн.=58 млн.400тыс. грн за год. - выручка с продажи билетов (не прибыль).
Обошелся он в 480 млн грн.
То есть, за 8.5 лет эксплуатации "экспресса" только лишь продадут билетов на сумму, потраченную на его запуск.
Учитываем эксплуатационные расходы за эти самые 8-9 лет и понимаем, что этот проект в данном режиме эксплуатации мегаубыточная затея и никогда не окупится.
А, вспоминая, что он перевозит примерно лишь 5% от всего количества пассажиров, так кому он вообще нужен в таком виде, кроме "пиарщиков" его открывавших - не понятно.
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