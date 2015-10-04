«Бориспільським експресом», який сполучає Центральний вокзал Києва з міжнародним аеропортом «Бориспіль» 22 квітня скористались рекордні 2504 пасажирів.
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Додано: Вів 23 кві, 2019 20:09
«Бориспільським експресом» скористалась рекордна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Бориспільським експресом» скористалась рекордна кількість пасажирів.
Додано: Вів 23 кві, 2019 20:10
"В общем в среднем за сутки экспресс перевозит около 2000 пассажиров"
простая математика:
2000*365=730 тыс. пассажиров в год.(а басни рассказывали о 3 миллионах.)
730*80 грн.=58 млн.400тыс. грн за год. - выручка с продажи билетов (не прибыль).
Обошелся он в 480 млн грн.
То есть, за 8.5 лет эксплуатации "экспресса" только лишь продадут билетов на сумму, потраченную на его запуск.
Учитываем эксплуатационные расходы за эти самые 8-9 лет и понимаем, что этот проект в данном режиме эксплуатации мегаубыточная затея и никогда не окупится.
А, вспоминая, что он перевозит примерно лишь 5% от всего количества пассажиров, так кому он вообще нужен в таком виде, кроме "пиарщиков" его открывавших - не понятно.
Додано: Вів 23 кві, 2019 23:12
"По состоянию на 23 апреля Kyiv Boryspil Express совершил 7788 тысяч рейсов, а его выбрали почти 270 тысяч пассажиров, причем популярность поезда постоянно растет."
Так сколько он всё-таки совершил рейсов и в среднем за рейс перевозит пассажиров? )))
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Додано: Сер 24 кві, 2019 02:17
Чукча - не читатель, чукча -писатель
Цитирую:
"В общем в среднем за сутки экспресс перевозит около 2000 пассажиров”,- говорится в сообщении.
По состоянию на 23 апреля Kyiv Boryspil Express совершил 7788... рейсов, а его выбрали почти 270 тысяч пассажиров"
с 30 ноября 2018 года, т.е. за 144 дня и 7788 рейсов перевезли 270 тыс. человек.
Это, в среднем: 54 рейса в сутки, 35 человек за рейс, 1900 пассажиров в сутки, 700 тысяч в год.
700.000*80=56 миллионов грн.
Ой, да, я ошибся, реально даже на пару миллионов меньше
Ото абы шото ляпнуть, в стиле гиперлупа
Додано: Сер 24 кві, 2019 09:59
Лично меня воспользоваться этим транспортом останавливала цена (касается и автобусов). Обычно летаю с семьей (4 человека). Ну и за поездку 320 гривен. За эти деньги легко на такси можно доехать от и до подъезда.
Но вот когда буду один лететь - может и воспользуюсь. В целом это неплохо и удобно.
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:52
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:18
Взагалі то дістатися Бориспільського летовища можна за копійки.
Метро Бориспільська або Харківська, сідаєте на маршрутку у Бориспіль, виходите біля двох автозаправок, переходите через оогу і чекаєте автобуса №2. Він завезе вас у аеропорт.
Метро+ маршрутка+ автобус - 25 грн. так, витратите трохи більше часу.
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