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Гройсман запропонував
повністю відмовитися від...

Гройсман запропонував повністю відмовитися від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 21:55

Гройсман запропонував повністю відмовитися від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив журналістам на брифінгу в Київській області.

Дивися повний текст Гройсман запропонував повністю відмовитися від російського дизеля і бензину.
R2
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