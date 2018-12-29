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Кандидат на посаду голови Єврокомісії захотів зупинити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 кві, 2019 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Єдиний кандидат на посаду голови Єврокомісії від найбільш впливової в Європарламенті консервативної Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер пообіцяв заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", якщо обійме посаду.
Дивися повний текст Кандидат на посаду голови Єврокомісії захотів зупинити \"Північний потік-2\"
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Додано: Вів 23 кві, 2019 22:13
Количество импортированных энергоресурсов определяется потребностями национальной экономики, а не маршрутами их транспортировки
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