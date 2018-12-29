RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кандидат на посаду голови
Єврокомісії захотів зупинити...

Кандидат на посаду голови Єврокомісії захотів зупинити...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 22:12

Кандидат на посаду голови Єврокомісії захотів зупинити...

Пропонуємо до обговорення:
Єдиний кандидат на посаду голови Єврокомісії від найбільш впливової в Європарламенті консервативної Європейської народної партії (ЄНП) Манфред Вебер пообіцяв заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", якщо обійме посаду.

Дивися повний текст Кандидат на посаду голови Єврокомісії захотів зупинити \"Північний потік-2\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88522
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 22:13

Количество импортированных энергоресурсов определяется потребностями национальной экономики, а не маршрутами их транспортировки
cisukr
 
Повідомлень: 1936
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Роботодавці назвали ідеальний вік кандидата на посаду 1, 2
R2 » Суб 19 січ, 2019 12:31
16 1432
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 19:55
Kart
Заступник голови правління МХП Вікторія Капелюшна - в...
R2 » Сер 09 січ, 2019 03:13
1 675
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 03:13
andrew197505
Зарплата голови НАК "Нафтогаз України" повинна бути... 1, 2
R2 » П'ят 28 гру, 2018 15:40
10 963
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 гру, 2018 16:56
swan forever

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.