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На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19
Пропонуємо до обговорення:
У рамках обласної програми стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів 35 жителів Житомирщини отримають відшкодування за встановлення сонячних електростанцій.
Дивися повний текст На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять компенсацію
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Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19
Програма работает хоть и туго. Получил компенсацию в 2019 документы подавал 2018
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steslov
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