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На Житомирщині за сонячні
електростанції заплатять...

На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19

На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках обласної програми стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів 35 жителів Житомирщини отримають відшкодування за встановлення сонячних електростанцій.

Дивися повний текст На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять компенсацію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19

Програма работает хоть и туго. Получил компенсацию в 2019 документы подавал 2018
steslov
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