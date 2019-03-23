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На Житомирщині за сонячні
електростанції заплатять...

На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19

На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...

Пропонуємо до обговорення:
У рамках обласної програми стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів 35 жителів Житомирщини отримають відшкодування за встановлення сонячних електростанцій.

Дивися повний текст На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять компенсацію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19

Програма работает хоть и туго. Получил компенсацию в 2019 документы подавал 2018
steslov
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:19

Кто-нибудь объяснит, зачем создали кормушку для владельцев микроскопических солнечных электростанций?
Цитата из СМИ: «Доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 1,8%, а доля в стоимости – 8,3%».
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:45

Re: На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...

Лучше объясните почему другие должны оплачивать дорогую электроэнергию от солнечных панелей?
Почему хитрожо.. пользуясь случаем зарабатывают деньги на простых потребителях?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:46

  steslov написав:Програма работает хоть и туго. Получил компенсацию в 2019 документы подавал 2018

Если вы продаете электроэнергию государству, то мои вопросы вас тоже касаются.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:51

  p_a_l написав:Лучше объясните почему другие должны оплачивать дорогую электроэнергию от солнечных панелей?
Почему хитрожо.. пользуясь случаем зарабатывают деньги на простых потребителях?

вот кстати да. Ладно у нас были бы доходы, как в Норвегии, так вреде ниже, чем в Нигерии
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:28

  p_a_l написав:Лучше объясните почему другие должны оплачивать дорогую электроэнергию от солнечных панелей?
Почему хитрожо.. пользуясь случаем зарабатывают деньги на простых потребителях?


Это чтоб твои дети лет через тридцать в противогазах по улице не ходили
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titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:55

Re: На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...

Странно слышать о противогазах. Три десятилетия назад чего только не выбрасывалось - и промышленность была.. больше и технологии очистки хуже и никто не ходил. А сейчас оказывается вон оно что будет через тридцать лет (и это все когда государство в тоже время ратует за переход с централизованного потребления на топливные брикеты или пеллеты). Или двуличие или всё дело совсем в другом
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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