На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...

Додано: Сер 24 кві, 2019 16:55

Странно слышать о противогазах. Три десятилетия назад чего только не выбрасывалось - и промышленность была.. больше и технологии очистки хуже и никто не ходил. А сейчас оказывается вон оно что будет через тридцать лет (и это все когда государство в тоже время ратует за переход с централизованного потребления на топливные брикеты или пеллеты). Или двуличие или всё дело совсем в другом

Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton