|
|
|
На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19
Пропонуємо до обговорення:
У рамках обласної програми стимулювання ефективного використання енергетичних ресурсів 35 жителів Житомирщини отримають відшкодування за встановлення сонячних електростанцій.
Дивися повний текст На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять компенсацію
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88541
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 кві, 2019 07:19
Програма работает хоть и туго. Получил компенсацию в 2019 документы подавал 2018
-
steslov
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.04.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:19
Кто-нибудь объяснит, зачем создали кормушку для владельцев микроскопических солнечных электростанций?
Цитата из СМИ: «Доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 1,8%, а доля в стоимости – 8,3%».
-
avk
-
-
- Повідомлень: 814
- З нами з: 20.03.10
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:45
Лучше объясните почему другие должны оплачивать дорогую электроэнергию от солнечных панелей?
Почему хитрожо.. пользуясь случаем зарабатывают деньги на простых потребителях?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2030
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:46
steslov написав:
Програма работает хоть и туго. Получил компенсацию в 2019 документы подавал 2018
Если вы продаете электроэнергию государству, то мои вопросы вас тоже касаются.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 2030
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 358 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:51
p_a_l написав:
Лучше объясните почему другие должны оплачивать дорогую электроэнергию от солнечных панелей?
Почему хитрожо.. пользуясь случаем зарабатывают деньги на простых потребителях?
вот кстати да. Ладно у нас были бы доходы, как в Норвегии, так вреде ниже, чем в Нигерии
-
sequence
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 2210
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 637 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:28
p_a_l написав:
Лучше объясните почему другие должны оплачивать дорогую электроэнергию от солнечных панелей?
Почему хитрожо.. пользуясь случаем зарабатывают деньги на простых потребителях?
Это чтоб твои дети лет через тридцать в противогазах по улице не ходили
Грабли: Форум, Дельта, Украинский профессийный, Хрещатик, Михайловский
-
titanik
-
-
- Повідомлень: 732
- З нами з: 25.05.10
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:55
Странно слышать о противогазах. Три десятилетия назад чего только не выбрасывалось - и промышленность была.. больше и технологии очистки хуже и никто не ходил. А сейчас оказывается вон оно что будет через тридцать лет (и это все когда государство в тоже время ратует за переход с централизованного потребления на топливные брикеты или пеллеты). Или двуличие или всё дело совсем в другом
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
-
vasiliybaybuz
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17.06.14
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|