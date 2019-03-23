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На Житомирщині за сонячні
електростанції заплатять...

На Житомирщині за сонячні електростанції заплатять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 05:01

  avk написав:Кто-нибудь объяснит, зачем создали кормушку для владельцев микроскопических солнечных электростанций?
Цитата из СМИ: «Доля возобновляемой энергии в общем объеме производства электроэнергии в Украине составляет 1,8%, а доля в стоимости – 8,3%».

Разове не очевидно?! Чтобы стимулировать их появление и наращивание доли зелёной энергетики. По этой дороге идёт неумолимый прогресс. И очень хорошо, что наше государство занимается этим. Это стимулирование людей, которые готовы инвестировать в прогресс, а не ныть на форумах и зрадофилить)
SMOKE
 
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