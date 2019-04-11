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Subaru відкрила перший
завод за межами Японії

Subaru відкрила перший завод за межами Японії
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:24

Subaru відкрила перший завод за межами Японії

Пропонуємо до обговорення:
У промисловій зоні на околиці Бангкока відкрився перший за межами Японії завод з виробництва Subaru.

Дивися повний текст Subaru відкрила перший завод за межами Японії.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:24

"Первый" завод Субару за пределами Японии в США.
Cris
 
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