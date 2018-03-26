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Як штрафують за брудні номери

Як штрафують за брудні номери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:52

Як штрафують за брудні номери

Пропонуємо до обговорення:
Водієві забороняється керувати транспортним засобом з забрудненим номерним знаком.

Дивися повний текст Як штрафують за брудні номери.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:53

А якість отримуваних водіями номерних знаків хто контролюватиме? Зараз пів Києва їздить на постиравшихся номерах. І водії не сиділи зі стиральною гумкою біля них.
jeugen
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