Водієві забороняється керувати транспортним засобом з забрудненим номерним знаком.
Дивися повний текст Як штрафують за брудні номери.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 08:52
Як штрафують за брудні номери
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Дивися повний текст Як штрафують за брудні номери.
Додано: Сер 24 кві, 2019 08:53
А якість отримуваних водіями номерних знаків хто контролюватиме? Зараз пів Києва їздить на постиравшихся номерах. І водії не сиділи зі стиральною гумкою біля них.
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