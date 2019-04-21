Київський торгово-офісний центр "Арена Сіті" проданий структурам Сергія Тігіпка. Продавцем виступила Group DF Дмитра Фірташа.
Дивися повний текст Тігіпко купив у Фірташа ТЦ \"Арена Сіті\" в Києві.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 09:41
Тігіпко купив у Фірташа ТЦ "Арена Сіті" в Києві
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Дивися повний текст Тігіпко купив у Фірташа ТЦ \"Арена Сіті\" в Києві.
Додано: Сер 24 кві, 2019 09:41
Тобто по 1000 доларів за квадрат. І це комерційна нерухомість в центрі Києва... Квартири за таку ціну продають далеко не в центрі.
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