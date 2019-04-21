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Тігіпко купив у Фірташа
ТЦ "Арена Сіті" в Києві

Тігіпко купив у Фірташа ТЦ "Арена Сіті" в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 09:41

Тігіпко купив у Фірташа ТЦ "Арена Сіті" в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Київський торгово-офісний центр "Арена Сіті" проданий структурам Сергія Тігіпка. Продавцем виступила Group DF Дмитра Фірташа.

Дивися повний текст Тігіпко купив у Фірташа ТЦ \"Арена Сіті\" в Києві.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 09:41

Тобто по 1000 доларів за квадрат. І це комерційна нерухомість в центрі Києва... Квартири за таку ціну продають далеко не в центрі.
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