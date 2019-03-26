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Голова Apple: США потрібно
наслідувати приклад ЄС у...

Голова Apple: США потрібно наслідувати приклад ЄС у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:19

Голова Apple: США потрібно наслідувати приклад ЄС у...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор американської корпорації Apple Тім Кук вважає, що владі США слід було б орієнтуватися на Євросоюз в тому, що стосується регулювання в технологічній та інформаційній сферах. Про це підприємець заявив у вівторок, відповідаючи на запитання учасників форуму, організованого журналом Time в Нью-Йорку, трансляцію вів канал CNBC.

Дивися повний текст Голова Apple: США потрібно наслідувати приклад ЄС у сфері регулювання в інтернеті.
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