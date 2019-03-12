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Цьогоріч оборот підприємств роздрібної торгівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:29
Пропонуємо до обговорення:
У січні-березні 2019 року оборот українських підприємств роздрібної торгівлі збільшився на 12,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
Дивися повний текст Цьогоріч оборот підприємств роздрібної торгівлі збільшився на 12,5% — Держстат
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Додано: Сер 24 кві, 2019 11:29
Народ. Там по ЕСВ со следующего месяца счета меняются.
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Вів 12 бер, 2019 15:12
nalim