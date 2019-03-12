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Цьогоріч оборот підприємств
роздрібної торгівлі...

Цьогоріч оборот підприємств роздрібної торгівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:29

Цьогоріч оборот підприємств роздрібної торгівлі...

Пропонуємо до обговорення:
У січні-березні 2019 року оборот українських підприємств роздрібної торгівлі збільшився на 12,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Дивися повний текст Цьогоріч оборот підприємств роздрібної торгівлі збільшився на 12,5% — Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:29

Народ. Там по ЕСВ со следующего месяца счета меняются.
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