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Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:34
Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін розповів, як вхід лоукостерів вплинув на ринок авіаперевезень в Україні.
Дивися повний текст Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор \"Борисполя\"
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Додано: Сер 24 кві, 2019 11:34
Это называется рыночная конкуренция
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