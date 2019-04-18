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Лоукостери збивають ціни на
авіаперельоти - гендиректор...

Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:34

Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін розповів, як вхід лоукостерів вплинув на ринок авіаперевезень в Україні.

Дивися повний текст Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор \"Борисполя\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:34

Это называется рыночная конкуренция
cia
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:18

Ниче, Беня придет и поправит ситуацию :( Надо же МАУ из убытков выводить.
ssnet
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МАУ ниразу не дешевле по перелетам в Польшу, пусть не рассказывает
ross_capitan
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:27

можно было написать "понижают". сбивают стремно звучит в контексте самолётов
night_angel696
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