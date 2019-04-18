Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін розповів, як вхід лоукостерів вплинув на ринок авіаперевезень в Україні.
Дивися повний текст Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор \"Борисполя\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:34
Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лоукостери збивають ціни на авіаперельоти - гендиректор \"Борисполя\".
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:18
Ниче, Беня придет и поправит ситуацию Надо же МАУ из убытков выводить.
Додано: Сер 24 кві, 2019 15:27
можно было написать "понижают". сбивают стремно звучит в контексте самолётов
|