В медзакладах "первинки" у Києві лікарі отримують від 11 до 20 тис. грн
Дивися повний текст Стало відомо, скільки зароблять столичні лікарі в медзакладах \"первинки\".
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Додано: Сер 24 кві, 2019 11:40
Стало відомо, скільки зароблять столичні лікарі в...
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Дивися повний текст Стало відомо, скільки зароблять столичні лікарі в медзакладах \"первинки\".
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:41
Звонил бабулю поздравлял с днем рождения. Ей исполнилось 80 лет и проживает она в Богдановке Липовецкого района. Пожелал здоровья и тд.
Сказала, что здоровья нет и лечиться невозможно. Потому что в самом селе медпункта давно нет. Нужно сначала ехать в Липовец к терапевту для того чтобы он назначил доктора. А потом ехать в село Юлинци, доктора там находятся. А потом опять в Липовец за лекарствами, которые доктора выпишут, ну и на последок домой в Богдановку.
Так сколько там зарабатывают столичные врачи в первичке после рехформ?
Дякуємо!
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