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Стало відомо, скільки
зароблять столичні лікарі в...

Стало відомо, скільки зароблять столичні лікарі в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:40

Стало відомо, скільки зароблять столичні лікарі в...

Пропонуємо до обговорення:
В медзакладах "первинки" у Києві лікарі отримують від 11 до 20 тис. грн

Дивися повний текст Стало відомо, скільки зароблять столичні лікарі в медзакладах \"первинки\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:41

Звонил бабулю поздравлял с днем рождения. Ей исполнилось 80 лет и проживает она в Богдановке Липовецкого района. Пожелал здоровья и тд.
Сказала, что здоровья нет и лечиться невозможно. Потому что в самом селе медпункта давно нет. Нужно сначала ехать в Липовец к терапевту для того чтобы он назначил доктора. А потом ехать в село Юлинци, доктора там находятся. А потом опять в Липовец за лекарствами, которые доктора выпишут, ну и на последок домой в Богдановку.

Так сколько там зарабатывают столичные врачи в первичке после рехформ?

Дякуємо!
p_a_l
 
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