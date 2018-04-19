Мобільний оператор "Київстар" встановив у Києві для тестування базову станцію для мереж 5G.
Дивися повний текст Київстар встановив у столиці базову станцію для 5G.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 11:54
Київстар встановив у столиці базову станцію для 5G
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Дивися повний текст Київстар встановив у столиці базову станцію для 5G.
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:54
Пчелы скажут. Дякуємо!
Кстати их чего то реально в Киеве не видно, уже и абрикосы с вишнями отцветают.
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