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Київстар встановив у столиці
базову станцію для 5G

Київстар встановив у столиці базову станцію для 5G
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:54

Київстар встановив у столиці базову станцію для 5G

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" встановив у Києві для тестування базову станцію для мереж 5G.

Дивися повний текст Київстар встановив у столиці базову станцію для 5G.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 11:54

Пчелы скажут. Дякуємо!
Кстати их чего то реально в Киеве не видно, уже и абрикосы с вишнями отцветают.
p_a_l
 
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