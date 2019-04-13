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Президент підписав Закон про соцпослуги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 11:58
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Президент підписав Закон про соцпослуги
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Додано: Сер 24 кві, 2019 11:58
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Додано: Сер 24 кві, 2019 12:46
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