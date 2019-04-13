Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Дивися повний текст Президент підписав Закон про соцпослуги.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 11:58
Президент підписав Закон про соцпослуги
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент підписав Закон про соцпослуги.
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:42
Предоставлю услуги своим родственникам и получу компенсацию?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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