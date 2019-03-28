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ВВС виплатила Порошенку
перший транш компенсації за...

ВВС виплатила Порошенку перший транш компенсації за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:33

ВВС виплатила Порошенку перший транш компенсації за...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко задекларував 1 млн 752 тис. 392 гривень відшкодування моральної шкоди від британської телерадіомовної корпорації ВВС. Це він вказав у своїй декларації.

Дивися повний текст ВВС виплатила Порошенку перший транш компенсації за некоректний матеріал.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 12:34

Интересно, выплатили Порошенко, хотя были задеты интересы страны. И наверняка судебные расходы оплачивал бюджет
ВАМ
 
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