|
|
ВВС виплатила Порошенку перший транш компенсації за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко задекларував 1 млн 752 тис. 392 гривень відшкодування моральної шкоди від британської телерадіомовної корпорації ВВС. Це він вказав у своїй декларації.
Дивися повний текст ВВС виплатила Порошенку перший транш компенсації за некоректний матеріал
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88532
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 24 кві, 2019 12:34
Интересно, выплатили Порошенко, хотя были задеты интересы страны. И наверняка судебные расходы оплачивал бюджет
-
ВАМ
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|47
|
Сер 24 кві, 2019 08:24
Cris
|
|1
|355
|
|
|2
|103
|