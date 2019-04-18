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"Нафтогаз" за рік скоротив прибуток на 64%
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Додано: Сер 24 кві, 2019 12:40
Пропонуємо до обговорення:
За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн. Проте у 2018 році чистий прибуток компанії зменшився на 64% порівняно з 2017 роком.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 12:40
Если Коболеву еще завести пару заместителей с такими же космическими типа зарплатами, то нафтогаз вообще станет убыточным
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