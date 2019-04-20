НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ в травні 2019 року.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує в травні збільшити ціну на газ для промспоживачів.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:05
"Нафтогаз" планує в травні збільшити ціну на газ для...
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Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує в травні збільшити ціну на газ для промспоживачів.
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:05
Этот бред нефтегаза уже всех утомил. Коболева пора тоже отправить сдавать анализы.
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