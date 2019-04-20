RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" планує в
травні збільшити ціну на газ для...

"Нафтогаз" планує в травні збільшити ціну на газ для...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:05

"Нафтогаз" планує в травні збільшити ціну на газ для...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" опублікувала цінові пропозиції на природний газ в травні 2019 року.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує в травні збільшити ціну на газ для промспоживачів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88536
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:05

Этот бред нефтегаза уже всех утомил. Коболева пора тоже отправить сдавать анализы.
blueiceua
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 83
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" за рік скоротив прибуток на 64%
R2 » Сер 24 кві, 2019 12:40
2 27
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 13:52
Волгарь
Судді, які ухвалили рішення щодо "Привату", поскаржилися... 1, 2
R2 » Вів 23 кві, 2019 17:44
10 434
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 11:04
Волгарь
ТОВ "Київські енергетичні послуги" пояснило, коли...
R2 » Суб 20 кві, 2019 22:03
1 170
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 кві, 2019 22:03
hxbbgaf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.