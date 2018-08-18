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У Finance.ua
прийшли з обшуком

У Finance.ua прийшли з обшуком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:07

У Finance.ua прийшли з обшуком

Пропонуємо до обговорення:
Дорогі читачі, в компанію Finance.ua прийшли з обшуком. У чому полягають звинувачення - невідомо.

Дивися повний текст У Finance.ua прийшли з обшуком.
R2
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Держитесь finance.ua !!!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:30

Нашли куда прийти! Произвол во всех сферах
Удачи finance.ua
megahyiper
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:56

Читайте постановление и смотрите фамилии. Иногда обыск выписан на одну фамилию, а заваливают с проверкой другие товарищи типа замов :)
stm
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Хороший сайт держитесь!!!
сова
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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