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У Finance.ua прийшли з обшуком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:07
Пропонуємо до обговорення:
Дорогі читачі, в компанію Finance.ua прийшли з обшуком. У чому полягають звинувачення - невідомо.
Дивися повний текст У Finance.ua прийшли з обшуком
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R2
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:07
Держитесь finance.ua !!!
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blueiceua
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:30
Нашли куда прийти! Произвол во всех сферах
Удачи finance.ua
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megahyiper
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:56
Читайте постановление и смотрите фамилии. Иногда обыск выписан на одну фамилию, а заваливают с проверкой другие товарищи типа замов :)
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stm
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:17
Хороший сайт держитесь!!!
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сова
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:38
Держитесь!
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katso
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:53
Тримайтеся!
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jurapas
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Додано: Сер 24 кві, 2019 15:36
За "Міняйло" можуть щось пришити?
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TylerTruman_
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Додано: Сер 24 кві, 2019 16:15
Держитесь Финанс, и держите нас в курсе - чего хотят и как вообще проходят маски шоу.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:03
Держитесь, братцы.
За Вас я готов и помайданить!
П.С. Это ж в Днепре? Верно?
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vovan_prm
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