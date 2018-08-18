RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Finance.ua
прийшли з обшуком

У Finance.ua прийшли з обшуком
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:07

У Finance.ua прийшли з обшуком

Пропонуємо до обговорення:
Дорогі читачі, в компанію Finance.ua прийшли з обшуком. У чому полягають звинувачення - невідомо.

Дивися повний текст У Finance.ua прийшли з обшуком.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88541
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:07

Держитесь finance.ua !!!
blueiceua
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 83
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:30

Нашли куда прийти! Произвол во всех сферах
Удачи finance.ua
megahyiper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:56

Читайте постановление и смотрите фамилии. Иногда обыск выписан на одну фамилию, а заваливают с проверкой другие товарищи типа замов :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1775
З нами з: 04.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:17

Хороший сайт держитесь!!!
сова
 
Повідомлень: 662
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:38

Держитесь!
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 16.05.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:53

Тримайтеся!
jurapas
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 15:36

За "Міняйло" можуть щось пришити?
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 11.06.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:15

Re: У Finance.ua прийшли з обшуком

Держитесь Финанс, и держите нас в курсе - чего хотят и как вообще проходят маски шоу.
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1886
З нами з: 14.11.13
Подякував: 124 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:03

Re: У Finance.ua прийшли з обшуком

Держитесь, братцы.
За Вас я готов и помайданить!

П.С. Это ж в Днепре? Верно?
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2207
З нами з: 09.09.14
Подякував: 725 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: qazzax і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua готує новий дизайн головної сторінки
R2 » Суб 06 кві, 2019 17:41
6 536
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 кві, 2019 17:00
500
Скільки читачі Finance готові витратити на День св....
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:13
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 15:13
p_a_l
Україна та МВФ прийшли до консенсусу щодо ціни на газ –...
R2 » Сер 15 сер, 2018 15:26
7 1112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 сер, 2018 18:07
PSPoldman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.