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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 24 кві, 2019 18:42
Обыск, а вы что все еще в Украине находитесь ? По моему сервера и юр лицо надо держать за границей....
Додано: Сер 24 кві, 2019 18:56
Нечувана свобода слова
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 24 кві, 2019 19:01
Злочинна влада решила "на посошок" потрусить ойтишнеков?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 24 кві, 2019 20:54
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Сер 24 кві, 2019 22:19
Да, интересно было бы узнать больше информации...
Что в офисе то искать?..
В датацентры где сервера держите (а они в Киеве) тоже приходили?
Додано: Сер 24 кві, 2019 23:03
Та да, узнают айпишники, кто хвастался миллионами, и придут ограбят. Диамантови прокуроры на свободе, значит, и остальным можна.
Додано: Сер 24 кві, 2019 23:10
Это стало возможным при Порошенко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 25 кві, 2019 00:31
Re: У Finance.ua прийшли з обшуком
Подождем более детальной информации - кто пришел, с какой целью, на основании чего? Хотя, таки да, держим кулачки. И таки интересно - Чем и кому финанс.уа стал поперек дороги?
Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь...
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