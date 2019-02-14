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Послуга з отримання
індивідуального номерного знаку...

Послуга з отримання індивідуального номерного знаку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:42

Послуга з отримання індивідуального номерного знаку...

Пропонуємо до обговорення:
Послуга з отримання індивідуального номерного знаку (ІНЗ) стала повністю електронною.

Дивися повний текст Послуга з отримання індивідуального номерного знаку стала повністю електронною.
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https://kmu.gov.ua/
вторая ссылка не активна
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