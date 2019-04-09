У разі введення ринку землі в Україні, ВВП країни виріс би на 1,6%.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 13:53
Ринок землі підвищить ВВП України - СБ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок землі підвищить ВВП України - СБ.
Додано: Сер 24 кві, 2019 13:53
Ну і що заважало зробити цю реформу в 90-х роках? За той час може економіка не була б в такому лайні як зараз.
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