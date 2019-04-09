RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ринок землі підвищить
ВВП України - СБ

Ринок землі підвищить ВВП України - СБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:53

Ринок землі підвищить ВВП України - СБ

Пропонуємо до обговорення:
У разі введення ринку землі в Україні, ВВП країни виріс би на 1,6%.

Дивися повний текст Ринок землі підвищить ВВП України - СБ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88536
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:53

Ну і що заважало зробити цю реформу в 90-х роках? За той час може економіка не була б в такому лайні як зараз.
vlad_ua8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 24.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсійний фонд України оприлюднив структуру своїх...
R2 » Вів 23 кві, 2019 11:38
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 кві, 2019 11:39
andrijk777
Росія заборонила експорт бензину до України 1, 2
R2 » Чет 18 кві, 2019 13:47
18 1449
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 15:36
Волгарь
Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані... 1, 2, 3
R2 » Вів 09 кві, 2019 07:31
27 2303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 кві, 2019 14:31
vetka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.