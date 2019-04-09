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Кабмін підвищує норму виплати
дивідендів для держкомпаній

Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:38

Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній

Пропонуємо до обговорення:
Передбачається, що цього року сума таких відрахувань складе близько 15,4 млрд гривень.

Дивися повний текст Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:38

два вопроса:
1. почему о повышении отчислений с 01.01.19 пишут 24.04.19 - а госпредприятия в курсе что они задолжали?
2. а что госпредприятия должны делать с оставшимися 25(10)%? Это зарегламентированно или идет бонусами "успешным менеджерам"?
smart_analyst2017
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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