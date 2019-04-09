Передбачається, що цього року сума таких відрахувань складе близько 15,4 млрд гривень.
Дивися повний текст Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:38
Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін підвищує норму виплати дивідендів для держкомпаній.
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:38
два вопроса:
1. почему о повышении отчислений с 01.01.19 пишут 24.04.19 - а госпредприятия в курсе что они задолжали?
2. а что госпредприятия должны делать с оставшимися 25(10)%? Это зарегламентированно или идет бонусами "успешным менеджерам"?
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