МАУ з 28 травня почне виконувати прямі чартерні рейси з Києва в Санью на китайському тропічному острові Хайнань.
Дивися повний текст МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї.
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Додано: Сер 24 кві, 2019 14:40
МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї
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Дивися повний текст МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї.
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:40
На Доминикану МАУ уже запустили прямые рейсы. Разница между Таем и Доминиканой - плюс 10% полетного времени, разница по цене - плюс 150%.
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