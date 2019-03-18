RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
МАУ в травні почне прямі
чартерні рейси на китайські Гаваї

МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:40

МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї

Пропонуємо до обговорення:
МАУ з 28 травня почне виконувати прямі чартерні рейси з Києва в Санью на китайському тропічному острові Хайнань.

Дивися повний текст МАУ в травні почне прямі чартерні рейси на китайські Гаваї.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88540
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:40

На Доминикану МАУ уже запустили прямые рейсы. Разница между Таем и Доминиканой - плюс 10% полетного времени, разница по цене - плюс 150%.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8188
З нами з: 30.11.11
Подякував: 981 раз.
Подякували: 2196 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Studioexclusive і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Нафтогаз" планує в травні збільшити ціну на газ для...
R2 » Сер 24 кві, 2019 13:05
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2019 13:05
blueiceua
Китайські IT-компанії запроваджують графік «996»:... 1, 2, 3
R2 » Пон 18 бер, 2019 15:47
25 1883
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 20:22
moveton
МАУ ввела промо-ціни на рейси в Стамбул
R2 » Вів 19 бер, 2019 18:46
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 18:47
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70433)
24.04.2019 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.